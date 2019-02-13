穆雷選擇NFL 運動家無憾

穆雷選擇打美式足球，放棄大聯盟。（法新社資料照）

〔記者徐正揚／綜合報導〕運動家去年大聯盟選秀會第1輪第9順位指名的穆雷，昨一如外界預期選擇打美式足球，放棄大聯盟的他宣示會盡全力成為最佳四分衛，運動家則強調，不會後悔選擇穆雷的決定。

穆雷去年第1輪被運動家指名後，獲球團同意回大學打完最後一個美式足球賽季，事情在他勇奪NCAA最高榮譽海斯曼獎後出現轉折，日前他宣布報名4月NFL選秀會，雖然不到180公分，以四分衛而言太矮，仍被評估可能在第1輪被相中。

運動家為留下穆雷做出許多努力，大聯盟一度考慮讓他直接進入40人名單，但因NFL測試會與大聯盟春訓時間衝突，昨他在推特宣布，「我一直熱愛美式足球，期待百分之百投入，成為最好的四分衛，並贏得NFL冠軍。」

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簽約金約美職2倍

放棄棒球主因

NFL第1輪新秀的簽約金約是大聯盟的2倍，第1年薪水至少是大聯盟底薪的10倍，還能直接拿到複數年合約，被公認是穆雷放棄棒球的主因。

穆雷的簽約金為466萬美元，運動家已支付150萬美元，他將退還129萬美元，並失去餘款316萬美元，運動家將把他放進「限制名單」，保留擁有他的權利，但不會獲得補償選秀權。

美國運動員在學生時期常是雙棲或多棲球員，放棄大聯盟選擇美式足球的例子很多，包括入選NFL名人堂的傳奇四分衛艾爾威、馬里諾與角衛山德斯，及6度率領愛國者贏得超級盃的四分衛布雷迪。

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