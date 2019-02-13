殷仔開季定位 官網、美媒不同調

馬林魚官網預測陳偉殷在新球季將擔任第3號先發。 （美聯社資料照）

官網預測3號先發

〔記者徐正揚／綜合報導〕大聯盟新球季春訓陸續展開，對陳偉殷開季定位的預測卻出現不同看法，馬林魚官網認為他會是第3號先發，但有運動網站覺得他會待在牛棚，也有媒體把他列為可能被交易的球員。

Fish Stripes︰牛棚出發

馬林魚投、捕手將於台灣時間明天報到，已抵達春訓基地的陳偉殷，將穿上新背號20號，官網也預測球隊的開季25人名單，先發輪值前2位是伍雷納、史崔利，陳偉殷排在第3號，後2位是艾爾康塔拉、李察斯。

運動網站「Fish Stripes」卻持不同看法，沒把陳偉殷放進先發輪值，前述除陳偉殷的4位投手加史密斯、羅培茲，將於春訓形成「6搶5」，看好史密斯能扛第3號先發，陳偉殷會進入開季25人名單，卻先從牛棚出發，角色是長中繼。

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Marlin Maniac︰可能交易

網路媒體「Marlin Maniac」的預測與官網相同，前3號也是伍雷納、史崔利、陳偉殷，差別是把這3人列為可能被交易的球員，陳偉殷今年年薪2000萬美元是全隊最高，明、後年選擇權合計3700萬美元，要交易的難度頗高。

馬林魚股東兼執行長基特指出，把去年當成學習經驗，凡事都親力親為，很滿意藉由出清主力球員換來的新秀，對自家農場也有信心，由於上季戰績墊底，他的耐心已用光，本季將全力搶勝。

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