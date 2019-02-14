卡達網球公開賽》直落二過頭關 詹家姊妹晉8

詹詠然（見圖）與妹妹詹皓晴重新合拍後表現不俗。（資料照，歐新社）

詹皓晴。（資料照，歐新社）

詹詠然（左）／詹皓晴（右）直落二晉級8強。（詹詠然提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕詹家姊妹詹詠然／詹皓晴昨天在卡達網球公開賽雙打首戰，鏖戰1小時45分鐘後以7：6（7：2）、7：5力退青山修子（日本）／瑪洛札娃（白俄羅斯），在寒風刺骨中艱苦挺進8強。

3年前曾封后 搶今年第2冠

詹詠然去年因過勞引發自律神經失調，在美網後提早結束球季，今年與妹妹詹皓晴再度合拍，默契絕佳的2人，先後在1月布里斯本網賽、荷巴特女網收下1亞、1冠，澳網則在8強止步。

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農曆年後，姊妹倆轉戰卡達，2016年時2人曾在此站封后，期待這次也能複製當年表現，抱回今年第2冠。

昨碰上青山修子／瑪洛札娃，雙詹頂著當地的寒風作戰，首盤開賽後2度破發，以4：0強勢開局，不料，接下來竟被對手扳平，雙方一路鏖戰至搶7，雙詹才驚險拿下。

次盤雙詹開局依舊銳不可當，一度取得4：1領先優勢，但日俄聯軍後勁十足，不僅再次扳平，還以5：4反超。關鍵第10局，雙詹化解盤末點後驚險保發，連趕3局以7：5再下一城。

詹家姊妹次輪將碰上雅如巴娜（西班牙）／克莉絲蒂安（美國）及徐一幡（中國）／達布洛夫斯基（加拿大）的勝方。

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