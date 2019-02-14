0.001秒的遺憾 楊俊瀚4月亞錦賽拚雪恨

楊俊瀚（右）去年亞運在男子200公尺以千分之一秒敗給小池祐貴（左），「銀」恨作收。（資料照，記者陳志曲攝）

小池祐貴（右）去年亞運險勝楊俊瀚奪金，楊俊瀚（中）有機會在亞錦賽上演復仇記。（資料照，記者陳志曲攝）

再戰小池祐貴 衛冕200公尺頭號敵人

〔記者卓佳萍／綜合報導〕日本田徑協會昨天公布4月卡達亞錦賽名單，將派一軍參賽，去年雅加達亞運在男子200公尺決賽，以千分之一秒差距險勝「台灣最速男」楊俊瀚的小池祐貴也在名單中，讓尋求衛冕的楊俊瀚有機會復仇。

楊俊瀚在2017年亞錦賽斬獲100公尺銅牌與200公尺金牌，不過，當時中國、日本為備戰世錦賽並未派一軍參賽。

請繼續往下閱讀...

100公尺對決中日飛人

今年亞錦賽100公尺楊俊瀚將與中國、日本飛人正面對決，去年亞運以9秒92摘金的中國蘇炳添、日本名將桐生祥秀都將參賽，不過，最具話題的還是楊俊瀚200公尺有望再度對決小池祐貴。

還在美國移訓的楊俊瀚持續在室內田徑賽調整，他上週在第2場60公尺賽事跑出6秒72，較首戰6秒75進步，本週將參加第3戰，挑戰跑進6秒70內。日本名將多田修平月初於大阪跑出6秒58，暫居亞洲男子60公尺年度首傑。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/