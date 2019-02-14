林書豪今「龍」袍加身 補滿板凳戰力

林書豪（左）今首度披上暴龍隊17號戰袍，預料從板凳出發對戰巫師。（資料照，法新社）

（整理：記者林岳甫）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣時間今天早上8點半，林書豪將首度披上暴龍隊17號戰袍，在主場加拿大航空中心面對巫師（緯來體育台直播），豪小子預料從板凳出發，幫助新東家挑戰6連勝。

范維利特受傷 豪成及時雨

林書豪昨在IG放上身穿暴龍戰袍的照片，預告自2014-15球季效力湖人後，再次穿上17號。有趣的是，暴龍原先17號擁有者是瓦倫丘納斯，即使他已離隊，豪小子仍很有禮貌地詢問他能否穿17號球衣，獲美國媒體高度讚賞。

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擅打擋切戰術 增進攻型態

暴龍在交易大限前用D.萊特、邁爾斯、瓦倫丘納斯，自灰熊換來明星中鋒M.加索。不過，D.萊特、邁爾斯屬重要替補戰力，兩人的離開恐使板凳火力不濟；且平均挹注10.5分的首席替補控衛范維利特因左大拇指韌帶受傷，預計至少缺席3週，林書豪的到來彷彿是場及時雨。

美媒指出，林書豪是雙能衛，不僅有望替第二陣容貢獻火力，且擅於打擋切戰術，能與加索、伊巴卡等長人製造良好化學效應，為龍軍增添不同的進攻型態。

林書豪生涯碰上巫師16次，其中2012年在尼克掀起「林來瘋」旋風，曾對巫師繳23分、10助攻，完成個人生涯首次「雙十」。此外，林書豪對加拿大航空中心不陌生，過去9次在此出賽，平均14.4分、2.6籃板和5.8助攻。巧的是，豪小子在7年前2月14日於暴龍主場投進絕殺三分球，率尼克贏得勝利，更是他生涯最經典時刻。

詹姆斯大三元 仍不敵老鷹

林書豪前東家老鷹昨6人得分上雙，「重建核心」T.楊恩、J.柯林斯皆進帳22分，以117：113氣走湖人，終止3連敗。湖人「大帝」詹姆斯28分、11籃板及16助攻，本季第5度大三元白搭，球隊勝率更跌破5成。

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