NBA吸金王 詹姆斯5連霸

詹姆斯薪水及代言費賺得荷包滿滿，穩居NBA球員收入榜龍頭。（美聯社）

（整理：記者粘藐云）

〔記者粘藐云／綜合報導〕《富比世》雜誌昨公布NBA球員收入排行榜，湖人詹姆斯以8870萬美元（約新台幣27.3億），連5年榮登冠軍，2、3名分別是柯瑞及杜蘭特。

代言費遠超過薪資

該排行榜統計球員在NBA的薪資以及代言收入，詹姆斯的薪資為3570萬美元（約11億台幣），但他的商業代言費用相當可觀，高達5300萬美元（約16.3億台幣），合作廠商包含NIKE、可口可樂以及知名電玩2K等，讓詹皇不僅叱吒球場，也成為收入最高的NBA球員。

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球員表現與收入通常成正比，近4年拿下3冠的勇士，有兩位球員擠進前三名，柯瑞以7950萬美元排第2，杜蘭特則以6500萬美元居第3。值得一提的是，杜蘭特賺得多也樂於回饋，去年他承諾在家鄉馬里蘭州投入1000萬美元（約3.08億台幣）設立「杜蘭特中心」，幫助當地弱勢孩童上大學。

第6至10名球員分別是保羅、亞德托昆波、里拉德、葛瑞芬以及P.喬治。

柯瑞（右）與杜蘭特（左）分居NBA球員收入排行榜第二、三名。（資料照，路透）

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