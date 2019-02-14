杜蘭特三分彈 專屬關鍵時刻

杜蘭特（左）命中率維持高檔，昨攻下全隊最高28分。（路透）

K.湯普森首節左手無名指脫臼，明顯變形。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕即使近期三分線手感不佳，為關鍵時刻而生的杜蘭特，昨在末節1分16秒仍砍進穩住勝果的三分彈，和全場攻下24分的柯瑞、22分的K.湯普森，聯手助勇士以115：108逆轉爵士，取得5連勝。

杜蘭特兩分球13投10中，用高檔命中率斬獲全隊最高28分。即使他在三分線前5次出手皆墨，好在未失去出手勇氣，關鍵時刻挺身而出。他認為，即使贏球，但最近都贏得驚險，需想辦法拿出更好表現才行。

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K湯手指脫臼 包好又上

柯瑞、湯普森是聯盟頂尖三分球射手，杜蘭特不靠三分球搶分，以精準中距離成為可怕進攻機器。值得一提的是，他本季14場投籃命中率達60％，勇士未曾輸過。

湯普森首節發生左手無名指脫臼，回休息室把中指和無名指用彈性繃帶固定，第二節隨即重返戰場，不僅上演灌籃秀，全場三分球5投3中，證明傷勢無虞。他生涯三分球進球數1721顆，超越D.艾利斯的1719個，升至史上第18名。

柯瑞表示，「湯普森就是想回來比賽，只要把球傳給他就有好事發生，看來沒受到傷勢影響。」

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