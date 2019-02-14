出手找回自信 海沃德代班一哥

海沃德（左）昨重拾久違的射手丰采，攻下全隊最高26分。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕塞爾提克一哥厄文昨因右膝不適缺陣，陣中「薪一哥」海沃德從板凳殺出，重拾好久不見的射手丰采，率綠衫軍以112：109擊敗七六人。

海沃德前年離開爵士，與塞爾提克簽下4年1.28億美元（約39.4億台幣）頂級合約，但他上季首次為新東家出賽，只打5分鐘左腳踝就嚴重骨折，整季報銷。

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場均表現 僅優於菜鳥年

海沃德本季薪水3100萬美元（約9.5億台幣），遠勝所有隊友。他雖歷經長久復健回到場上，但先發小前鋒位置已變成二年級生塔圖姆專屬，使他至今52場出賽僅16次先發，場均10.8分、4.6籃板及3.4助攻，只比菜鳥年出色，被戲稱為「薪水小偷」，他坦言：「我真的還沒找到受傷前的狀況。」

海沃德昨出手11次命中8球，包括平生涯新高6顆三分球，攻下全隊最高26分，其中末節剩1分50秒投進三分球，更是逆轉的關鍵。進帳23分、8籃板與5助攻的中鋒哈佛德表示，「海沃德這場投籃很有自信，而防守是本季最出色的一場，對我們而言意義更是重大。」

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