戰羅德「回響」大 葉家淇心花開

葉家淇接獲前二軍投教杉山賢人的電話鼓勵，十分開心。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／嘉縣報導〕從去年底冬季聯盟、到3天前在石垣島迎戰日職羅德隊，葉家淇的成長和磨練出的膽識，桃猿隊教練團看在眼裡，只期望他的控球能再加強。葉家淇則透露，和羅德之役賽後，最令他開心的是接到前二軍投手教練杉山賢人的電話鼓勵。

教練團肯定膽識夠

葉家淇說，近期屢繳好投的關鍵是曲球，這是他從國中就會投的拿手球路：「前一天觀察羅德打者，我就和阿富（捕手廖健富）討論，那時候就認為必須要多配曲球，不能只投直球跟滑球，算是有收到效果，不過教練跟我說，我球數落後的狀況太多，自己也認為控球要加強。」

昨天葉家淇進牛棚試投，包含曲球在內的球種都測試。葉家淇說：「我當天曲球如果狀況好，表現就會好，反之就常常很慘，但對羅德那天曲球狀況就不算很好。」

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收到杉山賢人鼓勵

最令葉家淇開心的，是賽後收到杉山賢人教練的鼓勵。杉山賢人前年來台擔任猿隊二軍投教，季後被日職西武隊延攬回國，不過和猿隊幾位選手還有聯絡，葉家淇就是其中一人。葉家淇說：「教練說他有看轉播，說我投得不錯，當下滿開心的。」

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