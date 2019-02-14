「大王」球春第2趴 今返日續操兵

王柏融（左）在美期間和隊友相處融洽，杉谷拳士對他十分照顧，昨還特地秀出兩人合照。（取自杉谷拳士Instagram）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕日本火腿一軍結束美國移訓，王柏融今天隨隊回到日本，繼續備戰新球季，迎接3月29日在主場札幌巨蛋進行的開幕戰，火腿也選在返日前宣布首戰投手，將由去年奪下11勝的上澤直之掛帥。

2/24熱身賽可望尬岱桑

「大王」王柏融元月底隨隊飛往亞利桑那，體驗生涯首次日職春訓，收穫滿滿，全員並於昨晚飛回日本，赴沖繩進行第二階段春訓，將於2月24日官辦熱身賽對上陽岱鋼所屬的巨人，兩大台將可望同場較勁。

火腿新球季則是3月29日起與歐力士展開3連戰，昨天美國春訓最終日，特地選在亞利桑那當地時間12點12分，由監督栗山英樹公布開幕前2戰先發投手，分別是上澤和金子弌大。

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火腿開幕戰

上澤直之掛帥

25歲的上澤去年出賽25場、防禦率3.16，拿下生涯新高的11勝（6敗），今年首度扛起開幕戰，他和台日「4割男」王柏融、近藤健介都打過2014年U21世界盃，同世代攜手也別具意義。

第2戰是35歲的前歐力士王牌金子，轉隊首戰強碰老東家，話題十足，他則坦言還無法想像對上昔日戰友的情景。栗山表示：「現在公布可能有點早，但我希望他們能做好準備。」

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