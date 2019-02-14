誰掌12強賽台灣隊帥印 最快下月敲定

金卿文上月接任南韓國家隊總教練，日前公布年底世界12強賽教練團成員。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕為力爭2020年東京奧運棒球門票，南韓來勢洶洶，日前已公布年底世界12強賽新任教練團成員，至於台灣教練團仍未成形，中職會長吳志揚表示，最快下個月確定。

南韓教練團成員底定

因亞運免服兵役爭議，去年11月宣銅烈請辭國家隊教頭，懸缺多時，北京奧運金牌教頭金卿文上個月確定接任，前天教練團成員底定，包括投手教練鄭珉哲、牛棚教練崔元豪、打擊教練金宰炫和守備教練李鍾烈，4人現職都是球評，總合教練金平鎬剛卸下NC恐龍首席教練職務，僅投捕教練陳甲龍是現役三星獅教練。

稻葉巡迴觀察日職選手

南韓教練團成員多數非現役，但他們過去都曾擔任過職棒教練，有時間進場看比賽了解選手狀況，做為選材依據，且南韓已啟動戰力分析小組，做為教練團堅強後盾；日本國家隊監督稻葉篤紀春訓期間巡迴各球團觀察選手，展現強大企圖心，台灣隊則靜悄悄。

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由於12強賽組、訓由中職負責，吳志揚早已表明國家隊總教練由目前中職各隊本土教頭當中選出；吳志揚昨透露，會先選出選訓委員，由選訓委員同意通過總教練人選，再由總教練提出教練團成員，最後決定球員名單，盼在3、4月確定。

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