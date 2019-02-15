雙獅交流賽倒數 2學弟對決郭俊麟？

統一施子謙（見圖）、江辰晏預計在交流賽首戰對西武獅登板。（記者黃志源攝）

統一江辰晏昨在隊內紅白賽先發2局無失分。（記者黃志源攝）

西武郭俊麟有機會在交流賽與學弟正面對決。（資料照，取自西武獅推特）

施子謙、江辰晏 預計首戰登板

〔記者林宥辰／台南報導〕統一獅和日職西武獅合作多年，今年季前終於要以比賽形式交流，預計20、21日於日本高知交手，雙方都相當期待。為備戰交流賽與新球季，獅隊連2天舉辦隊內紅白賽，昨獅隊「左右護法」施子謙、江辰晏分別代表2隊先發，2人各投2局無失分。

蔗總：只要是比賽就想贏

施子謙去年勇奪11勝拿下新人王，江辰晏8勝、防禦率3.46也很亮眼，還投出個人生涯首次完投，2人堪稱獅隊新生代最穩定的先發投手。去年底中職日職對抗賽，2人更合力封鎖日職明星強打5局，技驚四座。

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按照總教練黃甘霖規劃，施子謙、江辰晏會在交流賽首戰同場登板，「第2場會讓其他投手上場，交流賽目的本就是利用高強度比賽，讓年輕球員有所突破。不過，身為教練，只要是比賽當然都想贏，即使輸球也要達到一定效果。」

江辰晏、施子謙昨小試身手，江辰晏認為，臨場狀況不錯，但球感還要加強。

比起去年，施子謙感覺今年季前隊內賽準備得更充分，他說：「有了去年經驗，今年更能跟上進度，季外加強重訓、體能，春訓起將投球強度漸漸提高，不過，決勝球的掌握度還要加強。」

施子謙、江辰晏和郭俊麟都是台中西苑中學校友，2人都小郭俊麟3屆。2位學弟也要趁此機會和學長敘舊，施子謙說，平時見面都是在台灣，這次是第1次在日本和郭俊麟見面，感覺應該會很不一樣。

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