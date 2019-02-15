首度實戰失速 古林漸入佳境

統一古林睿煬昨在隊內紅白賽首度披上獅袍實戰，自認身體狀況很好。（記者黃志源攝）

〔記者林宥辰／台南報導〕獅隊去年選秀會首輪選進平鎮高中王牌投手古林睿煬，備受球團期待。不過，由於肩膀傷勢，教練團小心翼翼，僅讓他隨隊練球，去年下半季未登板，昨天的隊內紅白賽才是他披上獅袍首度實戰。

古林睿煬按教練賽前規劃後援登板2局，首局有保送、暴投各1次，但2局投球任內無失分，測速槍測得最快球速141公里。

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古林睿煬自認還需加強，他說：「太想把位置投好、動作做好，反而有點不自然，不知道自己球速有沒有投出來，不過，感覺是順順的，現在身體狀況很好，投完雖然會疲勞，但整體感覺是好的。」

春訓至今，古林睿煬對於投球的想法進步最多，平時林岳平、鄭博壬和高建三幾位教練都會給他建議，要求他勇於以內角球對決，也協助他修正細節。

古林今天預計不上場，下一次登板預計就是赴日本高知迎戰西武獅。他說：「就當作是學習，投得好或不好，回來都是把不足之處加強，終於能投球很開心，也很期待接下來的比賽。」

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