大聯盟老菜鳥》曼恩想退竟圓夢 又當陳冠宇隊友

羅德新洋投曼恩花了17年，才以近34歲的年紀在大聯盟初登板。（資料照，法新社）

曼恩（見圖）與陳冠宇同為左投左打。（資料照，取自羅德隊臉書）

陳冠宇（見圖）在日職二度與曼恩成為隊友。（資料照，取自羅德隊臉書）

前言：33歲右投奧斯丁（Austin Bibens-Dirkx）、34歲左投曼恩（Brandon Mann）去年在遊騎兵並肩作戰，也互相卡位，今年都到亞洲發展，前者成了中職統一獅新洋將，後者是日職羅德隊洋助人，成為陳冠宇的競爭對手。巧的是，2位投手都有勵志的「老菜鳥」奮鬥歷程，煎熬逾10年才上大聯盟圓夢。

〔記者郭羿婕／綜合報導〕為夢想堅持，永遠不嫌晚！陳冠宇的隊友曼恩成功詮釋這句話，在小聯盟、日職、獨立聯盟苦磨17年，去年初與遊騎兵簽小聯盟合約前，已考慮退休，沒想到5月竟能踏上大聯盟，成為33歲又362天的老菜鳥，連他也驚呼瘋狂。

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2002年美職選秀，曼恩獲坦帕灣魔鬼魚（現為光芒）第27輪指名，上大聯盟前，待過道奇、國民、海盜等隊，在小聯盟共投267場比賽，又到獨立聯盟打了3季，2011至2012年還曾效力日職橫濱隊，2016年在運動家因藥檢未過遭禁賽80場。

短短幾個數字就串起17年，曼恩的毅力卻無法量化，去年5月13日、34歲生日前3天，終於登上夢寐以求的最高殿堂，對太空人投1.2局無失分，他感動地說：「這就代表一切，我一直告訴自己是大聯盟選手，為抓住機會，必須相信自己。」

獅隊洋投奧斯丁花了12年拚上大聯盟，加上曼恩，遊騎兵近2年的勵志主角都成了台灣球員的新戰友，2人更是隊史初登板前5老的菜鳥，曼恩排名第2，奧斯丁則為第4。

如今重返日職加盟羅德，曼恩其實過去在橫濱和陳冠宇就是隊友，久別重逢卻也彼此競爭，左投左打的2人都以先發調整，陳冠宇對自己的準備有信心，曼恩也說：「無論先發或中繼，都希望能為球隊搶勝。」

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