半生奉獻大聯盟 沙巴西亞季後告退

洋基38歲投手沙巴西亞將在今年季後退休。（資料照，今日美國）

沙巴西亞（後）和王建民（前）在2009年曾在洋基並肩作戰。（資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕大聯盟官網昨報導，洋基38歲老投手沙巴西亞今年球季結束後將退役，19年大聯盟生涯劃下句點，後天將召開記者會對外說明。

沙巴西亞1998年加盟印地安人，2001年首度升上大聯盟，該季繳出17勝5敗、防禦率4.39的優質成績單，在美聯新人王票選得票數僅次於鈴木一朗，2007年奪美聯塞揚獎，2008年季中轉戰釀酒人，隔年來到洋基至今，和王建民當過隊友。

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2009年沙巴西亞豪取19勝，收下生涯首座美聯勝投王和世界大賽冠軍，隔年連莊勝投王，即使年事已高，去年仍拿下9勝7敗、防禦率3.65的好成績，生涯累積246勝，另有153敗，防禦率3.70，出賽538場都是先發，僅差14K就能完成生涯3000K紀錄里程碑，為大聯盟極具代表性左投。

沙巴西亞去年底心臟開刀，且右膝連3年動清創手術，因此，洋基總教練布恩表示，春訓期間會讓他放慢調整步調，確保身體無恙再讓他練投。

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