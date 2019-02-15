有旅日中職出「投」 不怕大聯盟皺眉頭

中職桃猿陳禹勳（資料照）

日職羅德陳冠宇（資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕今年11月世界12強棒球賽分組出爐，上屆賽事大聯盟不放行40人名單選手參賽，若今年維持現狀，台灣隊必須靠旅日和中職球員撐起一片天。

首屆12強賽台灣隊僅兩名旅美選手，包括投手羅國華和捕手張進德，最高層級僅到高階1A，在國家隊45人大名單內的陳偉殷、曾仁和、王維中皆無法參賽。

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業餘球員也是選項

今年12強賽，大聯盟不放行40人名單選手參賽可能性很大，換句話說，旅美好手陳偉殷、林子偉、胡智為、黃暐傑恐缺陣，曾仁和、王維中、江少慶能否打仍是未知數，若少這幾名旅美強投助陣，對台灣隊戰力影響很大。

日職樂天宋家豪（資料照）

業餘合庫吳昇峰（資料照）

因此，中職投手當自強，再搭配旅日投手陳冠宇、宋家豪，組成台灣隊主力投手陣容，亞運國家隊教頭許順益日前呼籲，選才應考量業餘球員，例如吳昇峰和王正浩就是可用之兵。

中職秘書長馮勝賢表示，若大聯盟40人名單球員無法打，代表各國條件都一樣，台灣隊還是會集結中職、旅日、小聯盟好手，也會觀察業餘球員納入考量，組成最強國家隊，目標就是要贏。

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