登龍門首戰獵巫 「豪」表現全方位

林書豪加盟暴龍首戰，得分、助攻、籃板皆有表現，獲評符合期待。（美聯社）

帶動第三節反撲攻勢

〔記者廖聿偉／綜合報導〕林書豪加盟暴龍首戰，受到全場球迷起立歡迎，他也沒有讓球迷失望，出賽25分鐘，7投3中繳出8分、5助攻和5籃板的全方位表現，並在第三節率隊拉出15：0的攻勢逆轉戰局，終場暴龍以129：120擊敗巫師，本季對戰4場全勝，完成橫掃。

主帥大讚 料扛頭號替補

過去在老鷹出賽51場，林書豪場均上陣不到20分鐘，加入暴龍首秀就受重用。根據加拿大媒體《Sportsnet》報導，林書豪賽前半小時才正式簽約，僅有短暫的時間記憶戰術，且未曾參與球隊練球，卻能表現如此沉穩，證明他是自由市場最優秀的後衛，球團並未看走眼。

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暴龍第一替補後衛范維利特左手拇指動手術，至少缺陣1個月，林書豪將扛起頭號替補的重任。主帥納斯表示，林書豪的速度、敏捷性和組織能力都很出色，又能快速融入團隊，首場表現已符合教練團的期待，未來必定漸入佳境。

西亞卡姆44分 繳代表作

暴龍一哥雷納德左膝痠痛缺陣，喀麥隆前鋒西亞卡姆打出生涯代表作，攻下全場最高44分，幫助球隊取得6連勝。本季在雷納德缺陣時，暴龍仍拿下11勝3敗的佳績。

西亞卡姆（右）昨攻下44分，打出生涯代表作。（路透）

西亞卡姆驚人的表現，也讓林書豪印象深刻，「西亞卡姆僅24歲已展現出大將之風，我之前就知道他很優秀，今晚他拿出所有的看家本領，令人刮目相看。」

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