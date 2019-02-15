絕望到充滿希望 豪重燃爭冠鬥志

暴龍第一替補後衛缺陣，林書豪預料將成為頭號替補人選。（美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕30歲的林書豪生涯9個球季已換了8隊，從重建中的老鷹加入具爭冠實力的暴龍，也讓他重燃鬥志，「我厭倦只能當個旁觀者，季後賽只能在家看電視，如今讓我充滿希望。」

3度晉季後賽 皆止步首輪

林書豪生涯僅3年進入季後賽，都在首輪止步，總計只打了17場比賽，場均貢獻10.1分和3.1助攻。加入爭冠勁旅，甚至有機會一圓冠軍夢，林書豪喜出望外，「這種感覺很像在作弊，直接加入40勝以上的隊伍，很興奮能在多倫多打球。」

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本季暴龍戰績穩居東部前2名，目前已拿下和公鹿並列全聯盟最多的43勝；反觀老鷹19勝38敗，季後賽幾乎無望。

林書豪過去擁有「屠龍手」封號，在多倫多累積超高人氣，昨第一節後段替補上陣時，全場觀眾起立鼓掌，人氣遠高於同樣在季中加盟的M.加索。林書豪表示，「過去無論身穿哪一件球衣，多倫多球迷總是熱情支持我，今晚更是感受到粉絲的熱情，內心感到很溫暖、很激動。」

此外，談到加入暴龍真正的原因，林書豪感性地說，「因為感受到球隊真的很需要我，被重視的感覺很棒。」

求才若渴 暴龍多花500萬

暴龍若在明星賽後才簽林書豪，將可省下17萬美元（約527萬台幣）的豪華稅，但球團仍選擇用最短時間網羅，並立刻讓他重返球場。

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