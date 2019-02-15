追平傳奇紀錄 哈登之夜留憾

灰狼菜鳥奧柯吉（右）賞了哈登（左）一記麻辣鍋。（路透）

哈登（左）昨飆42分，連續31場單場至少貢獻30分，並列史上第2。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕「大鬍子」哈登昨飆出42分，將單場至少30分的連續場次推進到31場，但火箭難擋灰狼反撲，終場以111：121落敗，讓哈登的紀錄之夜有些不完美。

連31場飆破30分 並列史上第2長

哈登昨三分線出手22次飆進8顆，連續31場至少拿下30分，追平傳奇球星張伯倫紀錄，並列史上第2，這也是他本季第22次飆破40分。但對於締造紀錄的心情，在球隊輸球後哈登僅說：「我們輸了，球隊總在第3節打不好，節奏很緩慢，也沒能拿出完美表現。」

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火箭昨在上半場打完還領先6分，卻在第3節崩盤，讓對手單節攻下35分，火箭教頭丹東尼相當無奈，「整場比賽打起來毫無熱情，出現狀況時，表現自然相當掙扎。」

灰狼後衛提格飆出全隊最高27分，湯斯25分，菜鳥奧柯吉拿下16分，且他對哈登的防守，讓學長們讚不絕口，還賞了對方一記麻辣鍋。湯斯說：「哈登今天的42分跟之前的內容有落差，我們對他的防守很好，尤其奧柯吉表現太棒了。」

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