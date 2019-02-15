僅兩人得分上雙 勇士5連勝中斷

勇士隊主帥柯爾（右）因對裁判開罵，連吞2次技術犯規遭驅逐出場。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士昨作客拓荒者，全隊僅杜蘭特與柯瑞得分上雙，主帥柯爾還因暴怒罵裁判被驅逐出場，最終灣區大軍以107：129慘敗，5連勝中斷。

勇士中鋒卡森斯昨輪休，「五星戰隊」並未到齊，柯瑞和杜蘭特皆攻下32分，但K.湯普森受到手指受傷影響，昨僅進帳9分，也難擋火力全開的拓荒者，波特蘭大軍有8人得分上雙，里拉德繳出全隊最高29分。

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昨雙方球員火氣都不小，不時以言語交鋒，湯普森和拓荒者柯林斯更因此吞下技術犯規。且在比賽倒數3分54秒，勇士D.格林被吹一級惡意犯規，讓主帥柯爾氣炸，對著裁判大罵，連吞2次技術犯規遭驅逐出場。

「我想我們會得到聯盟的解釋，我以為這只是比較嚴重的犯規，但顯然是我錯了。」柯爾賽後仍對吹判忿忿不平。至於看到主帥挺身而出的格林則拍手叫好，「我很享受這一幕。」但他也認為，聯盟對他的吹判一直都不太公平。

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