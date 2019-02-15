春季盃首跨 陳奎儒備戰澳洲賽、亞錦

楊尉廷。（左，記者林岳甫攝）

楊尉廷同為分組第1 陳奎儒。（中，記者林岳甫攝）

向「陳教授」取經

〔記者粘藐云／台北報導〕108年台北市春季全國田徑公開賽昨登場，台灣「跨欄雙雄」陳奎儒、楊尉廷在公開男子組110公尺跨欄預賽，都輕鬆拿下分組第1，也為接下來的澳洲賽事、亞錦賽暖身。

25歲的陳奎儒先在2017年世大運摘下銀牌，去年雅加達亞運以13秒39奪銀，一年內3度刷新全國紀錄。這次春季盃是他今年首戰，他在預賽跑出14秒58，他說：「受到風勢影響，加上腳踝有些不舒服，成績不太滿意，還有調整空間。」

去年11月從左訓調訓至國體、就讀競技與教練科學研究所的楊尉廷，昨跑出14秒29，他表示這陣子的訓練，讓他有「煥然一新」的感覺，「王國慧老師的訓練比較接近國外、很自由，也強調高層級選手須自律。」

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到國體大後，與勁敵陳奎儒一同訓練，楊尉廷坦言起初擔心跟不上，焦慮到失眠，「但奎儒是國內最好選手，跟著他的菜單練習，確定我不會落後。」

楊尉廷也稱陳奎儒為「教授」，經常提點他，讓他獲益良多，「剛開始比較不懂教練的要求，但奎儒會提醒我，跟著他學到很多。」

陳奎儒和楊尉廷接下來將飛往澳洲，以賽代訓，攜手為亞錦賽準備，陳奎儒說，一起訓練是良性競爭，期待彼此能再創巔峰。

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