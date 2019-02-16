台將「美」夢成真？》張育成開幕戰先發？總仔點名關注

張育成被評估有機會在開幕戰先發，可望締造台灣野手紀錄。（資料照，記者郭羿婕攝）

今年參加大聯盟春訓的台將人數創新高，在這9條好漢中，是否會出現史上第15、甚至16位升上大聯盟的台灣球員？目前已有1投1打受到注目，包括有「王建民接班人」之稱的江少慶，以及獲大聯盟官網點名成為印地安人開季先發游擊手的張育成。

從2002年陳金鋒成為首位在大聯盟出賽的台灣球員以來，至2017年已有14人攻上棒球最高殿堂，去年並未產生第15人，就看今年有無機會出現新面孔。（記者倪婉君）

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〔記者郭羿婕／綜合報導〕由於明星游擊手林多掛傷號，印地安人開季可能把游擊交給台將張育成，不僅總教練法蘭柯納點名會觀察他的表現，就連大聯盟官網預測各隊開幕戰先發陣容，也將張育成擺在第9棒、游擊手，可望締造台灣野手紀錄。

取代林多 料鎮守游擊、打9棒

林多拉傷右小腿，上週宣布將缺陣7至9週，恐趕不上開季。法蘭柯納昨透露，其實林多復元狀況不錯，有機會提前回歸，但在他復健期間，會關注幾個游擊人選，第一個就點名張育成，還有史塔梅茲（Eric Stamets）、莫洛夫（Max Moroff）和弗利曼（Mike Freeman），除了弗利曼是受邀春訓，其餘都在40人名單內。

預測若準 將成台灣野手第1人

張育成力拚搶進開季25人名單，很有機會成為下一位登上大聯盟的台灣好手，若如官網預測，他將是台灣野手在開幕戰先發第1人。

張育成去年首度升3A，整季出賽127場，打擊率0.256、上壘率0.330、長打率0.411，另有13轟、62分打點；之後投入亞利桑那秋季聯盟，出賽23場敲29安，包含4轟，打擊三圍0.337、0.396、0.523，多項數據搶攻聯盟前10名，安打、全壘打、打點也居全隊之冠。

張育成攻守潛力受看好，大聯盟官網去年季後評選30隊可能角逐新人王的人選，印地安人被指名球員就是他，游擊和三、二壘都能守也是優勢；今年是他連2年以40人名單身分參加大聯盟春訓，也是法蘭柯納重點觀察選手，法蘭柯納並明確表示，不會讓內野工具人拉米瑞茲（Jose Ramirez）守游擊。

印地安人游擊手林多因傷趕不上開季。（資料照，今日美國）

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