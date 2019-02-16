台將「美」夢成真？》非40人名單驚喜 江少慶卡位牛棚

美媒認為江少慶今年將升上大聯盟，擔任牛棚投手。（資料照，記者羅志朋攝）

上回在大聯盟初登場的台灣球員已是2017年的小熊投手曾仁和。（資料照，今日美國）

今年參加大聯盟春訓的台將人數創新高，在這9條好漢中，是否會出現史上第15、甚至16位升上大聯盟的台灣球員？目前已有1投1打受到注目，包括有「王建民接班人」之稱的江少慶，以及獲大聯盟官網點名成為印地安人開季先發游擊手的張育成。

從2002年陳金鋒成為首位在大聯盟出賽的台灣球員以來，至2017年已有14人攻上棒球最高殿堂，去年並未產生第15人，就看今年有無機會出現新面孔。

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〔記者倪婉君／綜合報導〕因擅長製造滾地球，而有「王建民接班人」稱號的25歲右投江少慶，能否成為下一個升上大聯盟的台灣投手？美國媒體看好他今年有機會，就算開季未能進入25人名單，季中也隨時有機會在牛棚找到位置。

自2003年的曹錦輝以來，到2017年9月14日在大聯盟初登板的曾仁和，在升上大聯盟的14名台灣球員中，有8人是投手，如今江少慶有機會成為下一人。

接棒曾仁和 成台灣投手第9人？

在今年9名參加大聯盟春訓的台將中，江少慶和同屬印地安人體系的朱立人，以及和運動家簽下小聯盟合約的王維中，都未在40人名單。但美媒「The Sports Daily」旗下專門報導印地安人小聯盟球員的Burning River Baseball，昨就以「江少慶的長路接近終點」，指他今年有機會成為非40人名單的驚喜。

江少慶在2011年以簽約金25萬美元和印地安人簽約，今年已是旅美第8個球季，也終於盼到升上大聯盟的曙光。報導指江少慶的型態和陣中牛棚主力歐泰羅（Dan Otero）類似，儘管目前位置重疊，但歐泰羅已33歲，且去年出賽61場防禦率5.22的表現呈下滑，江少慶可能成為便宜又年輕的替代人選。

便宜又年輕 美媒看好今年高升

前年7月於高階1A投出台灣投手在美職的首場無安打比賽，江少慶去年從2A出發表現出色，並於6月升上3A。儘管報導指他在印地安人擔任先發投手的機率不高，且他並非火球型投手，但他擅於製造滾地球，且從前年在2A每9局3次保送、防禦率6.61，到去年在3A每9局1.6次保送、防禦率1.90，都證明他有很好的調整能力。

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