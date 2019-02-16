開幕戰》伍雷納打頭陣 殷仔主場拚60勝

投手陳偉殷可能扛下馬林魚第2或第3戰先發。（資料照，美聯社）

伍雷納（右）連2年擔綱馬林魚開幕戰先發投手。（資料照，取自馬林魚推特）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕馬林魚新球季將於3月29日拉開序幕，在主場對洛磯4連戰，儘管春訓才剛開跑，總教練馬丁利昨已公布開幕戰先發交給27歲右投伍雷納，左投陳偉殷則可能擔綱第2或第3戰，叩關生涯60勝。

馬林魚從春訓就換上有新隊徽的水藍色球衣，帶來新氣象，且投捕報到才第2天，馬丁利火速宣布讓伍雷納連2年打頭陣，他說：「我知道我們每年都拖很晚才確定人選，那是因為真的不曉得交給誰，但今年、現在、按照計畫，如果一切順利，就是伍雷納了，應該沒人會驚訝吧？他就是領導者。」

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伍雷納去年首扛開幕戰，對小熊只撐4局失5分，控球失準導致保送連連，還挨2轟吞敗，包括第1球就被哈普敲出全壘打；整季進帳9勝12敗、防禦率3.98，但光9月就拿5勝0敗、防禦率1.20，馬丁利寄望他能討回來。

王牌確定後，先發輪值另4席由6人競爭，包括陳偉殷、史崔利、史密斯、阿爾坎特拉、羅培茲、李察斯，大聯盟官網預測經驗豐富的史崔利和陳偉殷將是2、3號先發，亦即3月30、31日獻出本季首戰，但仍要視春訓狀況而定。

陳偉殷去年繳6勝12敗、防禦率4.79，6勝和出賽26場、133.1局皆為2016年後最佳，生涯也達59勝，最快3月底就能挺進60勝里程碑。

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