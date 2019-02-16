開幕戰》德葛隆對薛哲 國王恐讓位

大都會開幕戰將交給去年國聯塞揚投手德葛隆。（資料照，美聯社）

水手隊赫南德茲連10場開幕戰先發紀錄可能無緣延續。（資料照，美聯社）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕大聯盟春訓開跑，各隊開幕戰先發投手將陸續揭曉，多人可望首扛榮銜，包括去年抱回首座國聯塞揚獎的大都會德葛隆；卻也有老將恐讓出王牌，水手「國王」赫南德茲可能無緣連11年投開幕戰。

大都會首戰將於3月29日在客場對上國民，昨宣布由德葛隆打頭陣，也可預期對手會是王牌薛哲，薛哲去年叩關塞揚3連霸就是輸給德葛隆，讓德葛隆成為史上先發投手最少勝（10勝）的塞揚得主，兩人今年首度碰頭將在開幕戰，精彩可期。

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首次擔綱開幕戰先發的可能還有運動家費爾斯、遊騎兵邁納，遊騎兵29日開季首戰碰上小熊，教頭伍沃德指出，左投邁納就是全隊最好的投手，打算把榮銜交給他，但前提是春訓保持健康，且未被交易。

運動家3月20、21日遠赴東京巨蛋，和水手進行海外開幕戰，33歲費爾斯已被美媒預測是首場先發人選；身為陣中先發投手第二老，他自己也希望獲得機會。

至於2011年起就沒把開幕戰讓給別人的道奇克蕭、生涯投過10次開幕戰的太空人韋蘭德，預期仍是開幕戰不二人選；倒是連10年投開幕戰的水手「國王」赫南德茲，去年季中曾被拔先發，又以8勝14敗、防禦率5.55寫下最慘球季，今年恐中斷紀錄，美媒預測可能交棒給左投岡薩雷茲。

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