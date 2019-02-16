把失去的找回來 岱桑爭搶「核彈頭」

陽岱鋼力拚先發一席之地，監督表示有可能讓岱桑擔任開路先鋒。（取自讀賣巨人隊台灣粉絲團）

〔記者倪婉君／綜合報導〕每天抱著強烈的信念，旅日一哥陽岱鋼今年在巨人第3年力拚復活，希望能爭取固定先發位置；在火腿第1年的王柏融，今天則有望在移師沖繩訓練後的首場紅白賽上場。

巨人從宮崎來到沖繩進行第2階段訓練後，球迷人數一天比一天多，從13日4000人、14日7500人，到昨天已突破萬人大關，包括陽岱鋼和從廣島轉來的丸佳浩等球星，都帶著筆隨時幫球迷簽名。

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火腿今紅白賽 大王可望登場

為了不辜負球迷及教練團的期待，陽岱鋼今年力圖振作，畢竟前兩年都受到傷勢影響各只出賽87場，他除希望今年不要再受傷，更努力爭取固定先發。回鍋執掌兵符的監督原辰德已表明，希望擺出「超攻擊打線」，由連兩屆央聯MVP丸佳浩擔任2棒，開路先鋒則由陽岱鋼或吉川尚輝擔任。

陽岱鋼在去年球季後段已漸失先發位置，今年在春訓時勤加練習，希望把失去的找回來。此外，他也不會因為去年開季被觸身球打到左手背骨折，而對內角球心生恐懼，表示不能向害怕屈服，必須保持強烈的信念。

另外，從美國亞利桑那移師沖繩的火腿一軍，昨也展開第2階段訓練，今天一、二軍將合體進行紅白賽。除了前年和去年第一指名清宮幸太郎與吉田輝星的對決成亮點，王柏融能否延續在美國敲安的好手感，也是看點。

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