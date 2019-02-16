詹不簡單！ 殺進卡達女雙決賽

詹詠然（左起）與詹皓晴自2016年杜哈奪冠後，再度勇闖卡達女網雙打決賽。 （詹詠然提供）

雙詹扭轉開局劣勢

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台將詹詠然／詹皓晴昨撐過連兩盤開局落後亂流，歷經搶7滅火直落2關門，終挾6：4、7：6（7：2）氣走同樣非種子黑馬的庫德梅托娃（俄國）／歐絲塔潘珂（拉脫維亞），詹家姊妹3連勝挺進卡達女網公開賽雙打冠軍戰，週六即將問鼎她們本季合拍的第2座金盃。

問鼎本季合拍第2冠

詹家姊妹2016年曾於杜哈聯手封后，如今捲土重來再次預約冠軍，令她們士氣大振，這也是雙詹繼今年元月澳洲布里斯本、霍巴特之後，第3度聯手殺進WTA女雙決賽，她們也於霍巴特笑捧金盃。

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這項卡達首都進行的職業大賽，是大小詹中東行首站，她們與來勢洶洶的「俄拉聯軍」各自2連勝闖關，其中名氣響亮的歐絲塔潘珂，還是2017年法網女單冠軍。

昨準決賽狹路相逢，雙詹展現合作默契與豐富經驗，前後排搶攻克服開賽1：3落後，盤中強力反撲先下一城。

第2盤雙詹發球局同樣先遭突破，又合力扭轉頹勢，從2：4迎頭趕上再互破拉鋸，即使戰線被拉進決勝搶7，她們回穩壓制5：1擴大領先，並於6：2聽牌鎖定勝利，總計激戰1小時28分鐘。

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