中職王溢正獨挑大樑 扛先發沒問題

王溢正是近年來中職極少數能吃下大量局數，且繳出不錯績效的先發投手。（資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕近10年一級國際賽事，台灣隊先發投手重擔幾乎都由旅日或旅美投手一肩扛，展望11月的世界12強賽，擔任球評的台北城市大學總教練曹竣崵認為，中職投手可能只有王溢正能扛先發重任。

王溢正連4年單季先發超過20場、破120局，這段期間中職唯一一人，平均單季收下9勝，是近年來中職極少數能吃下大量局數，且繳出不錯績效的先發投手；上一次他打國際賽已是2013年經典賽。

施子謙、江辰晏值得期待

曹竣崵表示，王溢正在例行賽能吃長局數，幾次總冠軍賽投球品質大家有目共睹，能獨挑大樑，12強賽扛先發應不成問題。

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至於目前中職幾名年輕先發投手，曹竣崵分析，施子謙和江辰晏潛力值得期待，不過還須經2、3年磨練，陳琥受中信兄弟保護政策，沒有太大發揮空間，現階段3人需再觀察，12強賽能否投先發還言之過早。

曹竣崵認為，中職其實不乏優質本土投手，例如鄭凱文、倪福德和陳韻文，投先發絕對沒問題，只是中職打者實在太強，教練團擔心比賽中後半段出現變數，才把他們放在牛棚，也就難培養先發本土投手。

不僅如此，中職上、下半季賽制，導致各隊要搶季冠軍，先發壓有把握的投手，讓洋將投1休4頻繁出賽，土投先發機會銳減，也是曹竣崵認為土投難出頭的主因。

現行中職賽制難改，曹竣崵建議，可將賽程排更密集一點，例如一週6戰，同時一軍登錄洋將從3人縮減為2人，如此一來，土投先發場次能增加，才談得上培養。

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