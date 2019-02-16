劉軒荅飆速144公里 盼開季進先發輪值

昨日統一獅第2場紅白賽，劉軒荅有3球飆出144公里。（記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕統一獅於去年選秀會第3輪指名的劉軒荅，昨天飆出隊內第2場紅白賽最快的144公里，有機會是下週對西武的2場交流賽先發人選，更希望開季可以固定先發。

下週對西武先發人選

劉軒荅接在潘威倫後登板，中繼2局用29球，有3球測得144公里，面對6人次僅挨1安無失分，被總教練黃甘霖列為對西武2場交流賽的先發人選之一，他很期待這次赴日交流，希望藉由這次比賽，提升投球壓制力、危機處理能力與投球品質。

劉軒荅第3局被安打、保送各1，第4局演出此役首次3上3下。他指出，畢竟太久沒比賽，第3局還在找感覺，投完那局有找教練與捕手溝通，比較能掌握到投球節奏，第4局投得比較流暢，可能因為要隨隊赴日，準備時間比較早，現在才能投到144公里。

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劉軒荅在春訓被定位在先發投手，將與施子謙、江辰晏競爭2個本土先發名額，他表示，有競爭才會有進步，希望開季可以固定先發，對球隊多做出貢獻。根據黃甘霖對西武交流賽的最新規劃，2場都採用雙先發，劉軒荅可能與施子謙負責21日的第2場，江辰晏仍會扛20日第一戰先發。

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