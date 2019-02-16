羅錦龍、潘威倫先發 球速待提升

羅錦龍表示，如果動作穩定，球速一定會再提升。（記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕即將與西武獅進行2場交流賽的統一獅，昨天進行赴日前第2場紅白對抗賽，今年都要尋求東山再起的羅錦龍、潘威倫，都以先發投手登板各投2局，最快球速都還沒回到140公里，兩人都覺得還有很多加強空間。

潘威倫目前狀況都很正常，調整步調也很順。（記者黃志源攝）

羅錦龍用25球無失分，面對10人次僅挨2安，最快球速138公里，退場後去牛棚補投20球。他指出，第1局比較陌生，心情有點興奮也很期待，稍微會想用力，控球因此出差錯，造成出手點變早，可能與身體有點疲勞有關。

羅錦龍認為，之前投過2次實戰打擊練習，這場畢竟是第1次正式實戰，被安打與失分都不是重點，最不滿意是動作有點跑掉，造成壞球比例較高，第1球拿好球的成功率也低，因此出現2個保送，「如果動作穩定，球速一定會再提升。」

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羅錦龍︰至少要投6局

羅錦龍表示，從內容去分析，除了2個高飛球出局，連同2安都是打成滾地球，比較符合他的投球特色，「我因為比較高，本來就著重在製造滾地球」，先發投手到開季以前，大概可以投4到5局，他的目標是至少要投6局。

潘威倫︰調整步調很順

潘威倫花37球失5分，挨7安含朱元勤2分彈，最快球速135公里，退場後去牛棚補到70球。他指出，第1次在紅白賽上場，主要是了解身體狀況，尋找比賽的感覺與投球的位置，目前狀況都很正常，調整步調也很順，希望可以保持下去。

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