奧斯丁、知念廣彌報到

知念廣彌是統一獅備用的第4位洋將。（記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕統一獅新洋投奧斯丁在台南棒球場報到，2016年差點與獅隊簽約的他，很高興能第1次來亞洲打球，針對中職是打者聯盟的特色，行前也請教好友伍鐸的意見。

奧斯丁首次到亞洲打職棒。（記者黃志源攝）

奧斯丁指出，其實2016年季後就有機會來台，只差一點點就與獅隊簽約，因為接到遊騎兵總經理的電話，決定再給自己一次挑戰大聯盟的機會，很高興於2017-18年圓夢。今年雖有機會在美職打球，考量4月就滿34歲，趁著還能投的時候多體驗不同的棒球文化。

奧斯丁曾在多明尼加、委內瑞拉等國打球，雖在水手、小熊小聯盟各與高國輝、陳鴻文當過隊友，到亞洲打球卻是頭一遭，報到首日就親身體驗南台灣的艷陽，「前2年我在遊騎兵，德州的天氣也很悶熱，但經紀人跟我說，台灣的夏天完全不能比。」

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奧斯丁表示，很高興來中職打球，還是加入當年找過他的獅隊，行前曾向經紀人朋友打聽有關中職的事，提供最多建議的是效力富邦悍將的好友伍鐸，「伍鐸跟我說，中職是打者聯盟，還告訴我一些應付打者的心得與秘訣。」

去年短暫升上一軍的知念廣彌，季末獲邀參加春訓，昨天也向獅隊報到，角色仍是備用的第4位洋將。他表示，考量年齡與諸多因素，今年可能是棒球生涯最後一年，他將抱持這個心情面對新球季，目標是拿到在中職一軍的首勝。

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