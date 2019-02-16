雷霆停電 魏少連11場大三元白搭

魏斯布魯克（左）迎戰鵜鶘，創下連11場大三元紀錄。（美聯社）

推高聯盟紀錄

繳出本季最高44分

〔記者卓佳萍／綜合報導〕鵜鶘昨於主場迎戰雷霆，一哥A.戴維斯次節終了前與對手碰撞，離場治療左肩，留下14分、4籃板數據，好在隊友藍道攻下33分、J.哈勒戴32分，加上團隊命中率破五成，終場以131：122中斷對手四連勝；雷霆魏斯布魯克連11場大三元，紀錄再創新高卻白搭。

魏斯布魯克此役繳出本季最高44分，另有11助攻與14籃板，連續11場完成大三元，持續推高聯盟紀錄，但他賽後自責，「我還有很多需要改進之處。」只是放眼雷霆過去11場僅吞2敗，魏少大三元仍是贏球關鍵之一。

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另外，魏斯布魯克此役成為雷霆隊史得分王，累積18247分，超越「手套」培頓的18207分，魏少表示，他不知道原來離紀錄這麼近，很感激能待在雷霆，隊史得分王是很棒的成就，他會謙虛以對。

魏少與A.戴維斯都是本屆明星賽球員，昨天退場治療的A.戴維斯檢查報告出爐，MRI顯示為肌肉挫傷，明星賽是否能出賽要視當天狀況而定，他目前人已經動身前往夏洛特。

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