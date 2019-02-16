就是今天! SBL明星賽3大賣點

SBL明星賽表格

〔記者廖聿偉／台北報導〕第16季SBL明星賽今傍晚5點於桃園巨蛋點燃戰火，下午1點就開放球迷進場，並先後舉辦球星簽名會、三分球和灌籃大賽，還有樂團表演，《自由體育》替球迷整理出三大看點。

黑武士隊長黃泓瀚（左）、白武士隊長蔣淯安（右）率隊展開天龍地虎鬥。（資料照，記者林正堃攝）

洋將梅奧要踢館3分球賽事。 （資料照，記者林正堃攝）

看點1︰仿NBA選秀 黑白武士對決

本季SBL仿效NBA選秀制度，打破球隊的限制，由球迷票選人氣最高的前2名，蔣淯安和黃泓瀚擔任隊長，並與錢薇娟和羅興樑聯手選出黑、白武士陣容。

白武士蔣淯安在選秀中壟斷了後衛群，陣中擁有蘇翊傑、洪志善、林韋翰和林書緯等各隊主控，黃泓瀚則選進了蔡文誠、張宗憲和呂政儒等一票鋒線，形成速度與高度的對決。另外，黑武士中鋒林郅為在去年明星賽豪取55分，打破SBL紀錄，今天有機會延續飆分秀。

看點2:增設5分球 土洋射手爭霸

本屆三分球大賽增設「logo shot」5分球，讓眾家射手有機會在最後一刻扭轉戰局，比賽更增添可看性。

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本次參賽選手實力堅強，NBA等級洋將梅奧也來踢館，將挑戰衛冕者陳堅恩的霸業。本土射手來勢洶洶，包括林書緯、成力煥和郭少傑皆有奪冠的實力。陳堅恩對於連霸充滿信心，賽前特別觀摩NBA退役球星奈許的動作，期盼能成為繼李學林和于煥亞後，SBL第三位蟬聯三分球王的選手。

看點3:灌籃大賽 首度土洋搭配

暌違三季再度有洋將參與灌籃大賽，本屆首度採用土洋搭配制度，總共有五組人馬參賽，其中富邦勇士蕭順議和台銀泰勒，都將尋求第二座灌籃王頭銜。

勇士198公分洋將米歇爾與蕭順議被視為冠軍大熱門，米歇爾擁有極佳的彈跳能力，在例行賽中就曾上演「大車輪」灌籃，他已在賽前記者會放話，「冠軍非我莫屬！」

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