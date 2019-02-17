還是那個彭政閔 盼929最佳狀態引退

彭政閔一如往常為新球季調整，他希望在引退賽以最好的狀態向球迷道別。（記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／屏東報導〕終於做出邁入不惑之年的最大決定，彭政閔原本激動的心情逐漸平靜，昨一如往常在中信兄弟春訓基地準備新球季，目標也沒因為球員生涯即將結束而改變，希望今年健康順利打滿整季，引退賽那天用最好的狀態向球迷告別。

恐掀搶票潮 恰恰驚訝也道謝

彭政閔於元月30日宣布，今年季後正式卸下球員身分，當下眼眶泛淚一度哽咽，事隔兩週回想那天，臉上浮現招牌微笑，他表示，關於是否退休、何時退休，在內心至少掙扎2年，終於做出決定並說出口後，心情反倒平靜下來。

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中信球團已經宣布，9月29日今年兄弟最後1場例行賽，將是彭政閔的引退賽，該週也訂為他的「引退週」，這兩週他陸續接到消息，那場門票可能造成中職史上最瘋狂的搶票行動，他很意外也很驚訝，更由衷感謝球迷多年來的支持。

雖然確定是最後1季，彭政閔在春訓的準備一如往常，昨按照既定進度，整個下午都在做重訓，他不諱言，去年季末確實感覺疲累，打擊率雖在9月中旬後跌破3成，與出賽108場是近3年最高無關，主因是當時還有爭冠機會，整個人繃太緊的關係。

春訓如往常 守備打擊沒偏廢

總教練伯納初步規劃，今年將讓彭政閔以DH為主，藉由減少一壘守備機會減輕體能負荷，他能理解也感謝教練團的考慮，春訓守備練習卻沒因此減少，他強調，每年春訓在打擊與守備的練習都很平均，開季以後的事也無法預料。

含前身兄弟象，彭政閔已經8年不曾再嘗總冠軍的滋味，今年若能帶著冠軍盃風光退休，絕對是最完美的句點，但他還沒想那麼遠，依舊按部就班備戰新球季，希望健康打完這個球季，9月29日用最好的狀態上場。

中信兄弟昨在屏東春訓。（記者黃志源攝）

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