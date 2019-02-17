「比我更有名」王光輝談恰恰0負評

陳義信（中）和王光輝（右）受邀參加中職30週年特展見面會。（記者劉信德攝）

王光輝（右一）認為彭政閔（右二）的成就，全憑他自己的努力。（資料照，記者張忠義攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕前兄弟象兩大球星「萬人迷」王光輝和「假日飛刀手」陳義信，昨受邀參加中職30週年特展球迷見面會，兩人對談妙語如珠，現場爆笑聲不斷，勾起老象迷回憶。

王光輝是一代象第4棒，2001年將4棒重擔交給「恰恰」彭政閔，04年退役，新舊傳承傳為佳話。今年球季結束恰恰也將退休，象迷感嘆是時代的眼淚。

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王光輝回憶，恰恰剛進職棒就有大將之風，且非常自律，蒐集許多資料，也勤於請教前輩，能有今日成就全憑自身努力，他盛讚「在中華職棒，恰恰比我更有名。」

恰恰即將退休，誰能扛黃衫軍第4棒重擔？王光輝認為，周思齊快退了，20幾歲年輕一輩好像沒人能接棒，陳子豪、許基宏、蘇緯達體型不錯，但體能很重要，不管美式還是日式訓練，體能是技術唯一的根本，沒有更好的訓練方式了。

許基宏（資料照，記者黃志源攝）

蘇緯達（資料照，記者張忠義攝）

陳子豪（資料照，記者黃志源攝）

一代象三連霸時期橫掃千軍，實力超強，王光輝解釋，這要歸功日籍教練體能訓練操很兇，當時選手年紀介於28至32歲，體能達到顛峰時期，日本教練很要求守備，失誤少，贏球機會自然就高。

行政院長蘇貞昌昨參觀中職30週年特展，中職會長吳志揚陪同導覽，蘇貞昌看到棒球故事牆上有王建民簽名就說，「我有看過《後勁》，看完很有啟發。」他表示，棒球是國人最喜歡的運動，期待台灣棒運可以一代傳一代，再創顛峰。

行政院長蘇貞昌參觀中職30週年特展，體驗揮棒。（記者劉信德攝）

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