洪宸宇、蔡齊哲 先發可能「弄假成真」

洪宸宇新球季展現決心，累積減重近10公斤。（記者黃志源攝）

蔡齊哲力拚先發輪值，訂出場場投到6局的目標。（記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／屏東報導〕中信兄弟今年開季只用萊福力、艾迪頓2名洋投，先發輪值將有3席由本土投手競爭，去年都曾擔任假先發的洪宸宇、蔡齊哲，因為具有球質不錯的條件，今年都有機會成為真先發，兩人也都展現決心，洪宸宇甚至減重約10公斤。

搶3席本土先發輪值

洪宸宇去年季後減重8公斤，農曆年後又減超過1公斤，整個人彷彿縮小一號，他表示，剛瘦下來時有點沒力，身體明顯感覺不太對勁，連投球連貫性都有落差，後來慢慢習慣，目前約在97公斤，「我還想再瘦，但被體能教練阻止，要我維持就好。」

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洪太享「瘦」 教練喊停

洪宸宇指出，前次體重在2位數是大學時期，家人對減重的反應也很兩極，太太還算支持，媽媽與姊姊都被嚇到，因為減重後動作更輕鬆、體力也更好，感覺比以前健康，加上去年秋訓就被告知以先發準備，是打職棒以來頭一遭，讓他更有信心面對競爭。

蔡齊哲去年被看好能在先發輪值佔有1席，5月底前雖拿下全隊本土投手唯一的先發勝，但整體表現仍不如預期，他表示，去年雖然開季就在一軍，畢竟剛進職棒，心理層面也不成熟，「投手教練佛斯特告訴我，就大膽去投，不要想太多。」

蔡訂目標 場場投到6局

蔡齊哲指出，去年最不滿意體能與控球，春訓重點放在加強肌耐力與重訓，也下工夫加強變化球，雖然連續2年春訓都以先發準備，競爭對手還是很多，開季目標仍是進入先發輪值，希望健康打滿整季，每場都能投到6局。

根據教練團初步評估，洪宸宇、蔡齊哲的球質都很不錯，是新球季先發的考慮人選，但兩人都要加強穩定性、提升續航力。

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