完投完封無人敵 陳義信射3支箭

陳義信在中職累積84場完投和15場完封，無人能及，2015年龍象傳奇賽登板，球速仍有120多公里。（資料照，記者林正堃攝）

行政院長蘇貞昌（右）參觀中職30週年特展，與陳義信（左）等人握手致意。（記者劉信德攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕昔日「假日飛刀手」陳義信，投球獨撐全場如喝水般容易，近年來中職能完投的本土投手幾已成稀有動物。陳義信認為，體力、意志力和嚴格自我要求很重要，三者缺一不可。

陳義信中職生涯6季先發156場，累積84場完投和15場完封都是中職紀錄，平均兩場先發就有1場完投，1993年投258.1局、23場完投，隔年22勝也都是紀錄，後人恐難打破。

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相較之下，中職2009年縮減為4隊規模至今，這10年來中職本土投手先發多達2503人次，僅48場完投、14場完封，竟不如陳義信一人。

陳義信曾旅日並在中日龍一軍投球，體會體能訓練的重要性。他表示，球員時期自我要求很高，別人跑4公里，他就跑6公里，別人牛棚練投100球，他就投150球，體能充分打底，同時也在測試自己極限，只要踏上投手丘，內心只想著「勝！勝！勝！」

陳義信認為，現在台灣投手素質好，但控球不夠精準，無法像日本投手準到丟「像好球的壞球」，他鼓勵本土投手內角球要多投、敢投才行，要用頭腦投球。

陳義信在中職豪取92勝，拿過2次年度MVP，顛峰時期堪稱無敵，不過昔日戰友王光輝當場「吐槽」，表示現在中職打者訓練講求power，體型和長打能力都很好，投手常被打爆，「如果是現在投中職的話，陳義信一定被打爆！」

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