艾銳克拚12強國手 相約台灣複賽見

艾銳克希望參加年底12強賽，並希望能在複賽與台灣隊交手。（記者黃志源攝）

艾銳克曾代表加拿大隊出征2017年經典賽。（資料照，法新社）

〔記者徐正揚／屏東報導〕中信兄弟新洋將艾銳克來台前，剛隨加拿大打完2019年泛美運動會資格賽，他很願意參加年底的世界12強棒球賽，期待能在第2輪複賽與台灣交手。

繼2017年世界棒球經典賽後，艾銳克於年初再次獲得加拿大國家隊徵召，參加為期6天的泛美運動會資格賽，加國獲得第4名，取得7月泛美運動會參賽資格，屆時共有8隊參加，前2名取得明年東京奧運美洲區參賽權。

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艾銳克指出，知道年底要舉行12強賽，參加的球隊都有一定的實力，屆時若他又被徵召，很願意再為加拿大效力，加國、台灣因為預賽各在B、C組，要交手必須等到第2輪，期待兩隊都能晉級複賽，目前先專心準備即將展開的中職球季。

艾銳克在經典賽、泛美運動會資格賽的隊友是前富邦悍將洋投力猛，來台前獲得很多建議，「力猛有說，中職是打者聯盟，投手會投很多變化球，但我喜歡打變化球，也做好心理準備，希望在這裡能有好的發展。」

艾銳克打過多明尼加冬季聯盟，到亞洲打球還是頭一遭，他覺得，難得能到不同國家打球，有這種機會就不要放棄，隨隊練習3天下來，覺得隊友都很友善，台灣氣候也很溫暖，自己雖是三壘手出身，一壘、外野也能勝任。

12強賽訂11月2日開打，世界棒壘球總會（WBSC）官網公布，各國最終28人名單將於10月3日之前宣布。

力猛（見圖）和艾銳克曾於2017年經典賽並肩作戰。（資料照，法新社）

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