2週沒碰球 陳柏豪不擔心落後

陳柏豪因年初當大頭兵2週未碰球，但有信心把狀況調整到趕上開季。（記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／屏東報導〕陳柏豪因為年初入伍服役，春訓進度稍微落後隊友，憑藉剛滿20歲的年輕本錢，狀況已經逐漸追上，自認一定可以趕上開季的，不只是狀況調整，還包括頭髮。

陳柏豪去年入選亞運國手，取得12天補充役資格，為了盡量不影響春訓，元月21日能隨中信兄弟開訓，他於元月初入伍服役，礙於報到時整整2週沒有碰球，昨天才第1次在實戰打擊練習登板，小試身手25球感覺不錯，有信心可以趕上開季。

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陳柏豪指出，軍隊是團體生活，個人時間很有限，因為球隊有開訓練菜單，讓他知道入伍後該做什麼，請示長官獲得同意後，一有空就跑步或甩毛巾，「學長們也說，維持基本體能就好，回來只要跟著練，馬上就能跟上。」

陳柏豪在春訓報到時還頂著三分頭，經過近1個月的「呵護」，長度已經超過中指的厚度，他表示，高中畢業後就不曾剪這麼短，雖然髮型逐漸成形，現在出門仍要戴帽子遮頭，以頭髮的生長速度，相信一定可以趕上開季。

陳柏豪開季的定位仍是後援，加強危機處理是他在春訓的首要重點，他表示，去年短暫擔任終結者，上場後常會很急或很亢奮，經過教練與學長提醒，知道面對打者前要先有想法，希望可以修正這些缺點。

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