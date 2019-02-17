張育成變更好 法蘭柯納全看在眼裡

張育成（取自Cleveland.com）

美媒專文讚賞多功能

〔記者郭羿婕／綜合報導〕在印地安人農場排名第6的潛力好手張育成，被看好今年能上大聯盟，總教練法蘭柯納讚賞他逐年進步，美媒Cleveland.com昨更以專文指出，印地安人很喜歡張育成的多功能性，還介紹他來自台灣台東。

明星游擊手林多上週拉傷右小腿，儘管法蘭柯納認為他不需要休足7至9週，但復健期間總得有人頂起游擊，張育成就是人選之一。張育成也說，只要教練需要，他已經準備好了。

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張育成對大聯盟春訓並不陌生，但從過去只是替補支援熱身賽，到去年開始是40人名單身分，越來越受重視。法蘭柯納說，每年春訓和張育成交談，他對英文的掌握度越來越好，也有助融入比賽。

法蘭柯納對23歲的張育成印象深刻，「我們只有春訓可以每天看到他，每次見他都變得更壯、更成熟，他有機會成為很出色的球員，而且還在成長、持續進步。」

法蘭柯納稱讚張育成防守靈活，游擊、三壘都能守，二壘也行。游擊是張育成最熟悉位置，印地安人也看好他能勝任內野工具人，去年底在亞利桑那秋季聯盟便以三壘為主，他說：「在秋季聯盟守三壘真的幫助很大，現在守起來更自在。」

今年春訓的潛力新秀中，誰能嶄露頭角、離大聯盟最近？大聯盟官網昨從30隊各挑1名好手，印地安人唯一被點名的也是張育成，足見受期待程度。

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