王維中輕微拉傷 「驚動」王建民

鈴木一朗現身水手春訓基地，備戰旅美第19個球季。 （取自水手隊官方網站）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕前韓職NC恐龍左投王維中重返美職，希望能在運動家拚回大聯盟，但春訓才剛開跑，他卻因腿部輕微拉傷，必須暫停練投，消息傳開引發熱議，還與大前輩王建民有關。

王維中以小聯盟合約加盟運動家，獲邀參加大聯盟春訓，運動家是今年最早開訓的大聯盟球隊，王維中也是最早開工的旅美台將，昨卻傳傷情。總教練梅爾文說，在不適狀況改善前，王維中不會練投。

《舊金山紀事報》記者蘇珊．斯露瑟（Susan Slusser）搶先在推特披露消息，卻將名字誤植為王建民，嚇到不少人，她隨後才又更正是王維中。相同的烏龍插曲2016年也發生過，王建民在皇家登板時，比賽轉播字幕曾把他的名字打成王維中。

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運動家與水手3月20、21日將赴東京巨蛋，進行2場海外開幕戰，王維中若能參與，有機會與水手傳奇球星鈴木一朗同場過招，一朗已預定出賽，旅美第19季很可能也是最後一季。

45歲一朗和水手簽小聯盟約，附帶大聯盟春訓邀請，水手野手昨報到，他也現身春訓基地簡單練習；教頭瑟維斯仍將一朗視為外野戰力，並確定熱身賽會讓他多上場。

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