複製6年前招式 泰勒二捧灌籃金盃

泰勒捧進個人第二座SBL灌籃大賽金盃。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／桃園報導〕台銀洋將泰勒昨展現優異彈跳力，複製6年前台灣體大體育館奪灌籃大賽的大絕招，在桃園巨蛋再次飛越5名球員，以全場唯一50分帶領隊友呂孟瑋擊敗冠軍熱門組合富邦勇士的米歇爾、蕭順議，進帳個人第二座SBL灌籃大賽金盃。

首灌飛過211公分麥克

泰勒是第10季灌籃大賽冠軍，昨決賽首灌先飛過達欣211公分洋基麥克連拿到48分，但最後一灌遲遲想不出更特別的招式，決定搬出當年制霸戲碼，請對手米歇爾、蕭順議及隊友呂孟瑋、李其恩、陳昱瑞籃下排排站，再次成功飛過。

彈跳超猛 飛越5人

陳昱瑞遭泰勒壓頭，所幸沒有受傷，他當時站在籃下十分害怕，只是能親自體驗泰勒的驚人彈跳力，仍直呼值得。搭檔呂孟瑋僅勉強完成2次扣籃，差點成為罪人，他說：「我當下很怕會拖累泰勒，好在他夠罩。」

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泰勒稱王後隨即把奪冠影片及訪問過程上傳至個人IG，與追蹤他的5000位粉絲分享喜悅，他笑說：「其實我這次飛過5人的灌籃好像沒6年前順，但這次有加碼飛越麥克連，證明我還是很能跳。」

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