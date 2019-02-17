最後讀秒要命失誤 寶島夢想家扼腕

李學林（右）僅繳出5分、7助攻的戰績。（寶島夢想家提供）

全場20次失誤 不敵西貢熱火

夢想家葛萊斯（右）繳出全隊最高20分。（寶島夢想家提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕ABL寶島夢想家昨回到彰化主場，農曆年後首戰對決越南西貢熱火，克服雙位數落後，決勝節追到平手，卻在讀秒階段發生要命失誤，讓西貢熱火布爾納托夫斯基放進關鍵2分，終場以72：74落敗。

受制於西貢熱火的嚴防，夢想家昨全場出現20次失誤，加上缺乏外線火力奧援，僅命中5記三分球，種下敗因；決勝節雖一度靠著洋將葛萊斯與錢肯尼的罰球扳平，燃起贏球希望，卻在最後1秒時發生失誤，讓西貢熱火布爾納托夫斯基輕鬆在籃下得分，與勝利擦身而過。

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田壘復出小試身手 球迷關注吳永盛加盟

夢想家葛萊斯繳出全隊最高20分，阿提諾16分次之，李學林5分、7助攻，傷癒復出的「少俠」田壘小試身手，打了4分18秒，沒有得分，進帳1抄截，他說：「身體狀況比之前好很多，第一場抓一下感覺，沒辦法贏下這場真的很可惜。」面對球隊失誤偏高的狀況，身為球隊老大哥，田壘則說，依照教練的指示做好，回去再多演練戰術。

此外，旅美球員吳永盛昨現身彰化體育館，具有高人氣的他，受到球迷關注，也傳出他可能加入夢想家，但目前仍在接洽階段。

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