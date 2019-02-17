LPGA澳洲賽》徐薇淩並列第3 今挑戰首冠

徐薇淩打完前三回合並列第3，今挑戰LPGA生涯首冠。（歐新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕LPGA澳洲女子公開賽昨進行第3回合，出發前握有2桿領先的徐薇淩，昨繳出高於標準桿2桿的74桿，總桿數208桿、並列第3，以4桿之差，落後領先的美國「長腿妹」N.柯達，今挑戰LPGA生涯首冠。

LPGA澳洲公開賽 三回合成績

徐薇淩前兩回合手感火燙，衝上領先，昨一開賽先抓下1鳥，但在第3、6、8、11洞吞下柏忌，直到第14洞才抓下博蒂，稍稍止血，最後4洞穩穩打par作收，以74桿繳卡，3回合打完208桿，排名小幅下滑，與南韓李晶恩、英格蘭雪朵芙並列第3。

N.柯達昨抓下7博蒂、2柏忌，繳出低於標準桿5桿的67桿，總桿數204桿，一舉衝上第1。有趣的是，柯達的父親P.柯達曾是澳網男單冠軍，弟弟則在去年澳網青少年男單封王，同樣是高球選手的姊姊J.柯達，7年前也曾在此封后，一家人都在澳洲留下美好回憶，對此，N.柯達笑說：「沒想太多，但如果可以奪冠當然很好。」但她認為，最後一天大家都會卯足全力，想奪冠沒那麼容易。

此外，20歲的柯達去年10月在裙襬搖搖台灣錦標賽中，奪下生涯首冠，當時也是和徐薇淩競逐冠軍，再度狹路相逢，兩名年輕新星的表現也成為球迷關注焦點。

請繼續往下閱讀...

其他台將，盧曉晴抓下4博蒂、吞下2柏忌，打出低於標準桿2桿，以總桿數214桿，暫時並列第30。

PGA賽事捷恩斯公開賽昨進行第2回合，受到天氣影響，昨多數選手並未完賽，台將潘政琮在第2回合打完9個洞，總桿數低於標準桿2桿，暫時並列第34。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/