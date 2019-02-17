NBA明星賽》庫茲馬砍35分摘MVP 超越布萊恩

NBA明星賽湖人新秀庫茲馬攻下全場最高35分，帶領美國隊奪勝。（今日美國）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕今年NBA明星賽移師夏洛特舉行，昨天由新秀挑戰賽揭開序幕，湖人新秀庫茲馬攻下全場最高35分，助美國隊以161：144力退世界隊，終結連兩屆輸球窘境。

柯瑞兄弟檔回到夏洛特，將上演對決好戲。（美聯社）

新秀挑戰賽2015年後改為由本土新星率領的美國隊，對抗各國新秀組成的世界隊，過去4屆美國隊僅拿下1勝，這次總算雪恥。庫茲馬出賽22分鐘，高效率攻下35分、6籃板，更締造湖人球員在新秀挑戰賽最高得分，超越前輩布萊恩1997年創下的31分。

庫茲馬獲球迷選為MVP，對於擊敗世界隊，他開玩笑表示，「大家受到獎金激勵，因為贏球可額外獲得2萬5千美元，好像是第二次暫停的時候吧，我提醒了大家，多少成為全隊的動力。」

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柯瑞兄弟檔 老家對決

明星賽週今天將由技術挑戰賽、三分球大賽及灌籃大賽接力登場，其中三分球大賽星光熠熠，兒時於夏洛特成長的柯瑞兄弟檔將上演對決，加上過去曾奪三分球大賽冠軍的布克、獨行俠德國名將諾威斯基等都將出賽。

柯瑞回到夏洛特出席不少活動，他們一家以柯瑞基金會名義，在當地舉辦公益投籃大賽，柯瑞的母親也現身參與活動，她在中場投進超大號三分球，令全場球迷尖叫，不少網友打趣說，原來柯瑞的神射基因是遺傳自母親。

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