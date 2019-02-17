NBA明星賽》雷槍寶刀未老 下四分雨飆24分

雷槍艾倫昨參加名人表演賽，攻下全場最高24分。（今日美國）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕43歲名人堂球星「雷槍」艾倫昨天現身明星賽現場，參加名人表演賽，依舊保持精實身材，代表客隊踢館的他，攻下全場最高24分，包含飆進三記「四分彈」，不過客隊讀秒階段反撲失利，終場80：82輸球，主隊球員饒舌歌手洛斯攻下22分，獲選MVP。

2019年籃球名人堂入圍名單（〔記者卓佳萍整理）

2016年宣布退休的艾倫，生涯三分球命中率達4成，昨天站在主辦單位設置的「四分線」附近，寶刀未老的他拔起來就投，漂亮拿下4分，除了攻下24分，艾倫另有9籃板與5助攻，身手依舊，引起網友熱議，更有美國網友打趣說，「不知道艾倫會不會接到詹姆斯電話？要他加入湖人。」

另外，籃球名人堂昨公布今年最後入圍名單，共有13人，包含8位球員、4名教練與1位裁判，球員名單由五度入選明星賽的國王隊退役名將韋伯領銜，「大班」華勒斯、「防守聖徒」瓊斯、前超音速球星西格馬等人也入圍，最終名單預計4月初公布。

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