4番大王來了 稻葉篤紀緊盯

王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／綜合報導〕日本火腿隊昨天首度在春訓練習賽出戰日職球隊阪神，王柏融也首次扛第4棒，2打數都安打，並選到1次四壞球。現場觀戰的日本國家隊監督稻葉篤紀表示，年底的世界12強棒球賽必須對王柏融提高警覺。

2打數皆敲安 選到1保送

阪神隊先發投手藤浪晉太郎昨天最快球速154公里，王柏融毫不畏懼，第1局選到四壞球，第3局把146公里的直球打成右外野平飛安打。

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第5局王柏融面對阪神隊第2任投手小野泰己的變化球，打出反方向的左外野二壘打。從亞利桑納移訓的分組練習賽以來，王柏融4場比賽8打數5安打，打擊率高達0.625，擊出1支全壘打、1分打點。認證

11月開打的12強賽預賽，日本隊和台灣隊同組，稻葉表示，他認為王柏融一定會在日職有活躍的表現，更是12強賽對日本隊有威脅的打者，對戰時必須特別小心。

「腳」出好表現 打擊王認證

曾獲日職打擊王的日刊體育球評和田一浩指出，王柏融揮擊時軸心腳的運用非常好，一般右投左打的打者大都有軸心腳（左腳）運用不佳的問題，如果左腳提前彎曲，將無法用到下半身的力量，而王柏融的左腳保持得非常好，能夠完整釋放全部的力量，加上選球精準，是他能打出好成績的原因。

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