風雲4英豪 永遠的Super Star

陳義信也有單季20勝和22勝的紀錄。（記者林正堃攝）

中職早期的投手四大天王「金臂人」黃平洋、「火車」涂鴻欽、「阿草」謝長亨和「飛刀手」陳義信，昨天難得共聚一堂，他們都擁有現在看起來不可思議的完投、完封能力，一站上投手丘就展現王牌投手的架式。

黃平洋是中職史上第1個20勝投手。（記者林正堃攝）

陳義信曾效力日職中日隊，黃平洋、涂鴻欽和謝長亨則打過日本社會人球隊，經過日本棒球洗禮，一回國加盟中職就表現出突出的實力，至今仍令老球迷津津樂道。

涂鴻欽難得和妻女一起現身。（記者林正堃攝）

當年經典戰役 至今津津樂道

黃平洋職棒元年（1990）先發24場投出17場完投、3場完封，投246局和177次三振都是聯盟第1，更成為中職史上第1個20勝投手。

職棒2年黃平洋的完投推進到20場，並以防禦率1.89稱王，職棒4年更創下至今仍是中職紀錄的單季23場完投，再以184次三振奪得三振王。

涂鴻欽19歲就入選1984年奧運棒球賽國手，職棒元年開幕當天先發對決黃平洋，涂鴻欽投出5安打完封勝，飆出14次三振。這一年涂鴻欽投出7場完投、3場完封。

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涂鴻欽最著名的一戰是在職棒元年總冠軍賽第5戰，當時三商虎以1勝3敗落後給味全龍，在沒有退路的情況下，涂鴻欽雖然重感冒仍然先發，比賽中一度發生嘔吐，仍力投12局、173球，以2：1獲勝，賽後被救護車直接送往醫院。

職棒元年季後謝長亨和陳義信返國分別加盟統一獅和兄弟象，四大天王正式成形。謝長亨第1個球季就完投12場、完封2場，統一獅也從職棒元年的B段班球隊，一舉奪得職棒2年總冠軍。

雖然謝長亨29歲才打職棒，還經常因為隊友打擊不捧場而輸球，是史上第1個單季2次1失分完投敗的投手，仍然成為中職史上第1個百勝投手。

職棒2年陳義信投出15場完投、3場完封，當時兄弟象整體戰力不佳，陳義信仍拿下聯盟最多的15勝，但是13敗也是最多。

職棒4年陳義信首度贏得20勝，23場完投和黃平洋共創紀錄，投258.1局更破紀錄，職棒5年再寫下單季22勝紀錄。（記者吳清正）

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