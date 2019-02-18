再提當年勇 「百勝草總」虧「飛刀手」

「四大天王」搬出戰績互尬，左起陳義信、涂鴻欽、謝長亨、黃平洋、。（記者林正堃攝）

〔記者郭羿婕／台北報導〕從職棒創立初期就掀起話題的「四大天王」陳義信、黃平洋、謝長亨、涂鴻欽，昨難得同台，搬出過往成績互尬，唯獨謝長亨沒嗆回去，他卻是當中唯一生涯百勝且當過總教練的，當然還是虧了陳義信一番。

4人聚首都很開心，涂鴻欽話最少卻力道十足，回憶印象深刻的對戰，他說：「對戰的比賽，他們都輸我啊！」黃平洋立刻強調自己元年就投出單季20勝，陳義信不甘示弱又說：「黃平洋稍微保留一點喔，旁邊好像有人拿過20勝和22勝喔！」講的就是他自己。

謝長亨事後聽媒體提到應該用百勝回嗆，他笑說：「有道理喔！剛剛我有嗆陳義信啊，我是兄弟象最後一任總教練，你知道嗎？為什麼在我當總教練時離開了，不然就讓你天天上場，還好你跑得快。」

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謝長亨透露，其實職棒成立前，4人曾在陸光棒球隊同隊，且是涂鴻欽快退伍時，他和其他2人大學畢業才進去，「康明杉（前三商虎投手）也在，戰力超強，最殺的就是涂鴻欽。」

傳奇球星陸續退役，下個代表人物換成中信兄弟「恰恰」彭政閔，曾在兄弟和國家隊帶過他的謝長亨說，再厲害的人都有退下來的一天，但恰恰已做到最大努力與貢獻，大家都對他很支持、很尊重，算是非常成功了。

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