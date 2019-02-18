中職明星賽升級 交戰12強賽台灣隊

吳志揚表示，中職明星賽將和12強賽台灣隊交手。 （記者林正堃攝）

明星賽 7/27在新莊登場

〔記者郭羿婕／台北報導〕中職歡慶30週年，不僅第5隊積極進行中，明星賽也要不一樣，會長吳志揚昨宣布，明星賽訂於7月27至28日在新莊登場，將和世界棒球12強賽台灣隊交手。

12強賽11月2日開打，中職主導台灣隊組、訓及參賽，吳志揚盼基本陣容在明星賽前出爐，「最強國家隊需要跟我們練習一下，所以會跟票選出來的明星隊來個對抗賽。」

吳志揚指出，將成立12強選訓委員，之後會提總教練，並選出教練團，再決定球員名單，「到明星賽時，如果基本陣容還沒出來就有點慢了，也要有一定的訓練和比賽。」明星賽原有的5項戰技也將祭出升級版，現正規劃中。

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至於頂新集團重組味全龍成為第5隊，雙方也密切聯繫，吳志揚近期將與頂新三董魏應充洽談，本週四先由中職秘書長馮勝賢與頂新代表正式碰面。

第5隊有機會以高雄為主場，吳志揚說，現在看來球場沒問題的就是高雄，加上市長韓國瑜認為高雄應有運動產業，「有現成球場和現成要組隊的，兜在一起不是最好嗎？但還是尊重他們安排。」吳志揚盡力促成第5隊落腳，今年也盼多排主場賽事在高雄，「目前還在談，希望能多一點例行賽。」

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